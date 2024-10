Fortaleza cai para 4º lugar na classificação do returno do Brasileiro; veja ranking

Após o fim da 31ª rodada da Série, o Fortaleza caiu para quarta posição na classificação do returno. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda foi para vice-liderança e perdeu ainda mais posições após sequência de três jogos sem vitórias nas últimas rodadas.

Em 12 partidas disputadas, o Leão somou 24 pontos dos 36 disputados em sete vitórias e três empates. O time sofreu duas derrotas nesse período. A equipe assumiu a liderança do returno na 23ª rodada e por lá se manteve até a 29ª. Na seguinte, foi superada pelo Palmeiras, que assumiu a ponta.

Depois de vencer o Cuiabá na 28ª rodada, o Tricolor do Pici tem oscilado na competição. O time foi derrotado pelo Grêmio e ficou no empate com Atlético-MG e Palmeiras. Com isso, chegou a 31ª em quarto no G-4 do returno. Palmeiras, Internacional e Botafogo, respectivamente, completam o ranking.

Na classificação geral do Brasileiro, há apenas uma mudança entre os quatro melhor classificados. O Tricolor do Pici segue em terceiro lugar com 57 pontos somados. O time cearense é superado apenas pelo líder Botafogo (64) e Palmeiras (61). Já o Flamengo está em quarto (54).

O Fortaleza volta a campo no sábado (2), quando enfrenta o Juventude em duelo válido pela 32ª rodada do torneio. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Classificação returno Série A

*Até a 31ª rodada

Palmeiras - 25 pontos Internacional - 25 pontos Botafogo - 24 pontos Fortaleza 24 pontos