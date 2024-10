Sete meses após retorno de grave lesão, Hércules vive temporada mais ofensiva pelo Fortaleza

Na terceira temporada com o time profissional do Fortaleza e com 24 anos, o volante Hércules vive seu momento mais ofensivo pelo Tricolor. Ao balançar a rede do Palmeiras, neste sábado (26), o camisa 35 chegou a 7 gols marcados, repetindo o que fez em 2022, porém com menos jogos e com mais assistências.

Quando defendeu o time principal do Fortaleza pela primeira vez, há dois anos, Hércules precisou de 48 partidas para marcar os mesmos 7 gols que fez agora em 40 jogos. Ele tem mais sete oportunidades pela frente para bater o próprio recorde, que vale não só pelo tempo em que ele está no Pici, mas por toda a carreira até aqui.

Outro diferencial entre as temporadas é o número de assistências. Enquanto em 2022 ele deu apenas um passe para gol, nesta temporada já chegou a três, totalizando dez participações em gols do Tricolor em 2024.

É simbólico para Hércules ter seus melhores números de gols e assistências após voltar de uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo, que o deixou fora dos gramados por mais de oito meses. Ele só voltou aos gramados no fim do mês de março.

Retomada

Quando teve a LCA constatada, no ano passado, Hércules passava por um momento de destaque e chegou a ser cogitado na seleção brasileira (CBF pediu os documentos dele). Ele também estava sendo negociado pelo Fortaleza com o Lecce-ITA, por mais de R$ 24 milhões, mas a lesão interrompeu o andamento da transação.

Em processo de recuperação, o volante perdeu a primeira janela de transferências de 2024 e teria que correr atrás da boa impressão que deixara no ano anterior. Com menos meses que os companheiros, no entanto, o camisa 35 conseguiu se restabelecer como titular (começou jogando todas as partidas em que atuou na Série A até aqui) e já entregou mais, em gols e assistências, que em temporadas anteriores.

Hércules por temporada no Fortaleza:

2024 - 7 gols e 3 assistências (10 participações em gols)

2023 - 5 gols e 1 assistência (6 participações em gols)

2022 - 7 gols e 1 assistência (8 participações em gols)