Fortaleza busca 1ª vitória como visitante contra Corinthians; veja retrospecto dos confrontos

O Fortaleza visita o Corinthians neste domingo (1°) pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro visando quebrar o tabu de nunca ter vencido o Timão atuando como visitante na história.

Na história, são 13 confrontos atuando como visitante contra o Corinthians, com 10 derrotas e 3 empates. O primeiro confronto aconteceu na Série A de 1975. Desde que retornou à elite, em 2019, o Fortaleza enfrentou o time do Parque São Jorge em três ocasiões, com duas derrotas e um empate.

Confira confrontos contra o Coritnhians como visitante

Corinthians 1 x 0 Fortaleza (Série A de 1975)

Corinthians 2 x 1 Fortaleza (Série A de 1976)

Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Série A de 1977)

Corinthians 3 x 1 Fortaleza (Série A de 1983)

Corinthians 2 x 0 Fortaleza (Série A de 2003)

Corinthians 0 x 0 Fortaleza (Copa do Brasil de 2004)

Corinthians 3 x 0 Fortaleza (Série A de 2005)

Corinthians 2 x 2 Fortaleza (Série A de 2006)

Corinthians 2 x 0 Fortaleza (Copa do Brasil de 2008)

Corinthians 2 x 0 Fortaleza (Série B de 2008)

Corinthians 3 x 2 Fortaleza (Série A de 2019)

Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Série A de 2020)

Corinthians 1 x 0 Fortaleza (Série A de 2021)

Legenda: Fortaleza perdeu para o Corinthians como visitante em 2021 pela Série A do Brasileirão Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

A partida será disputada na Neo Química Arena, no domingo, às 16h. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares.