Corinthians X Fortaleza será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares transmite neste domingo (1°) o duelo entre Corinthians x Fortaleza pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília).

A equipe de Juan Pablo Vojvoda não conquistou pontos nas duas rodadas que disputou na competição nacional, ocupando a 20ª colocação, e busca a recuperação no campeonato. O time do português Vitor Pereira, por sua vez, ocupa a 3ª posição, com seis pontos conquistados. Os paulistas somam duas vitórias e uma derrota em três partidas.

O torcedor também poderá acompanhar a partida em tempo real no Diário do Nordeste, além da Rádio Verdes Mares, que transmite o duelo ao vivo.

Corinthians x Fortaleza

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

Data: 01/05/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo