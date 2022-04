Benevenuto agradece Max Walef nas redes sociais após quase marcar gol contra pelo Fortaleza

Um lance inusitado marcou a vitória do Fortaleza contra o Alianza Lima na última quarta-feira (27) pela 3ª rodada da Libertadores da América. O zagueiro Marcelo Benevenuto, aos 39 minutos do 1° tempo, recuou a bola para o goleiro Max Walef com uma cabeçada perigosa. O arqueiro precisou intervir de maneira rápida.

O zagueiro Marcelo Benvenuto subiu como um verdadeiro centroavante, só que pro lado errado.



🇧🇷 Fortaleza 0x0 Alianza Lima 🇵🇪#Libertadores



pic.twitter.com/EW8koh9lnF — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) April 27, 2022

Nas redes sociais, Benevenuto agradeceu o goleiro leonino. "Seu preto agradece (risos)! Tmj paredão!", escreveu.

Legenda: Marcelo Benevenuto agradeceu o Max Walef nas redes sociais Foto: Reprodução / Instagram

A vitória diante do Alianza Lima manteve o Fortaleza vivo na busca por uma vaga na próxima fase da Libertadores. O time de Juan Pablo Vojvoda ainda entrou para a história ao conquistar a 1ª vitória de um time cearense na principal competição da Conmebol.

O que foi aquilo ontem, Bene? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/K3owTxP8U2 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 28, 2022