Fortaleza Basquete Cearense estreia nesta quarta-feira (27) contra o Unifacisa-PB pelo NBB

Único representante do Estado no Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense estreia na temporada 2021-2022 nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Unifacisa-PB. O duelo será disputado no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE).

Com a parceria renovada por mais uma temporada com o Fortaleza Esporte Clube, o time de basquete anunciou, na segunda-feira (25), as renovações dos alas Desmond Holloway, Sualisson Tavares, Rashaun McLemore e Gabriel Fernandes, do ala-pivô Felipe Ribeiro e dos armadores Rafael Lassance e Pedro Lobo.

A grande novidade para a temporada 2021-2022 é o retorno do armador Davi Rossetto. Na última temporada, Rosseto disputou o NBB pelo Minas. A equipe de Belo Horizonte chegou até as semifinais, mas acabou eliminada pelo São Paulo.

ELE ESTÁ DE VOLTA! 🔙@DaviRossetto defenderá as nossas cores no NBB 14. O armador, que já foi eleito MVP da LDB e tem em seu currículo diversos títulos, como Campeão Brasileiro pelo Flamengo, volta ao nosso time para ser uma das lideranças na nova temporada do CarcaLaion. pic.twitter.com/v73XN8ugZH — Fortaleza Basquete Cearense (@FECBasqCearense) October 25, 2021

Presença de público

O duelo diante do Unifacisa-PB marcará o retorno de público em jogos de basquete no Estado do Ceará. Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente pelo site bilheteriavirtual.com.br. Os sócios-torcedores do Fortaleza tem entrada gratuita, necessitando apenas a realização de check-in no site do clube.

Para adentar ao ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) é necessário estar vacinado com as duas doses (ou dose única), com cadastro do cartão de vacinação constando o prazo decorrido de 15 dias da vacina anti-covid.

Última temporada do Fortaleza Basquete Cearense

No primeiro de ano de parceria com o Fortaleza, a equipe de basquete encerrou a participação na 10ª colocação, com 44 pontos, garantindo vaga nas oitavas de final. Entretanto, no mata-mata, o FBC não conseguiu superar o Franca, perdeu por 2 a 0 e foi eliminado do Novo Basquete Brasil (NBB).

Campanha do Fortaleza Basquete Cearense na fase de classificação do NBB 20-21

30 partidas

14 vitórias

16 derrotas

2298 pontos marcados

2279 pontos sofridos

46.7% de aproveitamento

Resultado do Fortaleza Basquete Cearense nas oitavas de final

Franca 82 x 64 Fortaleza Basquete Cearense

Franca 82 x 58 Fortaleza Basquete Cearense