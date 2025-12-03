Fortaleza anuncia mais de 53 mil torcedores confirmados contra o Corinthians

Mais de 53 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Corinthians, nesta quarta-feira (3), às 19h, em partida válida pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida no dia do confronto.

Ao todo, 53.828 confirmaram presença na partida, entre check-in realizados e ingressos vendidos. A parcial já supera o número total de torcedores que estiveram presentes na partida contra o Atlético-MG, no último fim de semana (51 mil torcedores).

PEDIDO DE MARCELO PAZ

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, publicou um vídeo nas redes sociais do clube fazendo um pedido aos torcedores para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (3), pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão. O dirigente alertou à torcida que entre cedo na Arena Castelão para evitar tumulto e filas antes da partida decisiva.

“Chegue cedo, tente ocupar o seu espaço cedo. No último jogo, quase 20.000 pessoas entraram nos últimos 15, 20 minutos. É muita gente, pode causar tumulto. A gente quer evitar tumulto, quer diminuir as filas e quer a sua boa experiência para que a gente tenha amanhã a festa da arquibancada e um grande time brigando no campo”, disse Paz.