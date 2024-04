Fortaleza anuncia Felipe Jonatan como novo reforço para a temporada: 'Vojvoda já pedia', afirma Paz

Felipe Jonatan é o novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024. O jogador pertencia ao Santos e chega ao Tricolor sem custos, com contrato até abril de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17). Em 2024, o atleta atuou em 14 partidas pelo Peixe e deu duas assistências, ainda no Campeonato Paulista. CEO da SAF, Marcelo Paz falou sobre a chegada do atleta, que passou pela base do Leão até a categoria Sub-15.

"Felipe Jonatan retorna para casa. Um jogador que iniciou sua trajetória na base do Fortaleza, e agora volta para um contrato de três anos com o clube em uma posição que considero até difícil no futebol brasileiro, com poucas opções pela esquerda que jogue em alto nível, e o Felipe é um deles. Chega para uma disputa saudável com o Bruno Pacheco, que também é um atleta que a gente tem muito carinho. Contratamos um atleta extremamente técnico, e que além disso, pode jogar também como ala, por dentro, como um lateral construtor", ressaltou Paz.

O jogador de 26 anos defendeu a camisa do Santos por seis temporadas. Vestindo a camisa do time paulista, atuou em 211 partidas, marcou seis gols e deu 16 assistências. Além do Brasileirão, atuou também em torneios como Libertadres e Sul-Americana.

"O Vojvoda já pedia sua contratação há um tempo, com elogios de ser um dos laterais que mais admirou de enfrentar. E agora está aqui com a gente, do nosso lado, vestindo a nossa camisa e tenho certeza que será abraçado por todos do Fortaleza. Desejamos que faça muito sucesso em nosso clube", compleatou o CEO.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17), quando enfrenta o Cruzeiro em jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Nome: Felipe Jonatan Rocha Andrade

Data de nascimento: 15/02/1998 - 26 anos

Posição: Lateral-esquerdo

Naturalidade: Fortaleza-CE

Clubes: Ceará, Santos e Fortaleza-CE.