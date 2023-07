Fortaleza acerta contratação do zagueiro Tony Lucas, ex-Brasil de Pelotas; veja detalhes

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Tony Lucas, ex-Brasil de Pelotas. Em contato com o gerente de futebol do clube gaúcho, Luis Fernando Hannecker, o Diário do Nordeste confirmou que o atleta de 19 anos chega ao Leão em uma transferência sem custos. Na negociação, o Fortaleza garantiu 70% do passe do jovem, que firmou contrato até maio de 2025. A equipe gaúcha manteve os outros 30% pensando em uma futura negociação.

"Foi feito este acerto. O Brasil não recebeu nenhum valor e ficou com 30% dos direitos econômicos. Ficamos felizes pelo Tony, é um menino trabalhador, que precisa evoluir e terá todas as condições estruturais no Fortaleza para poder, de fato, gerar algum valor ao Brasil em uma futura negociação", afirmou o dirigente.

Tony Lucas foi formado na base do Brasil de Pelotas e, na atual temporada, estava integrando o grupo profissional da equipe xavante em disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. No entanto, mesmo sendo relacionado para diversas partidas, o jovem não teve oportunidades para entrar em campo. Em 2022, o atleta disputou o Gauchão e a Copa do Brasil Sub-20, além do Brasileirão de Aspirantes.

Inicialmente, a expectativa é que o defensor atue nas categorias de base do Leão, disputando as competições da categoria Sub-20 e, até mesmo, a Taça Fares Lopes, já que o Tricolor lançou a garotada para jogar o torneio. Tony inclusive já está alojado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.