Formato da Copa do Nordeste mudará em 2026; veja como será

Os presidentes das federações nordestinas desenharam o novo formato da Copa do Nordeste em reunião realizada na sede da CBF, na tarde desta quinta-feira (18). A decisão agora será apresentada à diretoria de competições da confederação para ser aprovada e incluída no calendário do futebol brasileiro para 2026, que deve ser divulgado em outubro.

A partir do ano que vem, o Nordestão contará com 20 clubes, sendo dois de cada Estado da região e mais um de Bahia e Ceará, que têm as federações com melhor ranqueamento nacional. Os participantes serão os campeões e vice-campeões de cada Estadual, além do terceiro colocado dos campeonatos baiano e cearense. Vão representar o Estado do Ceará, portanto, Ceará, Fortaleza e Maracanã.

A fórmula de disputa se dará com quatro grupos na primeira fase, cada um deles com cinco times. Os confrontos, no entanto, não serão realizados dentro de cada grupo. Haverá duas disputas paralelas de um grupo contra o outro e ao final de cinco jogos, ou seja, apenas ida, líder e vice-líder de cada um avançam para o mata-mata.

A etapa de jogos eliminatórios terá partidas de ida e volta, das quartas de final até a grande decisão. Com isso, o torneio deverá ser disputado em até 11 datas.

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), juntamente com outros dirigentes de federações nordestinas, vão apresentar o formato definido na reunião para o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, ainda na tarde desta quinta. A CBF deve acatar a decisão.

As definições comerciais da competição e os direitos de transmissão ficarão à cargo da CBF.