Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fora de casa, Vitória é goleado pelo Bragantino e vive drama na luta contra o rebaixamento

O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 23:58)
Jogada
Legenda: O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento
Foto: Ari Ferreira / Bragantino

O Vitória foi goleado pelo Bragantino e se complicou na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (3), em Bragança Paulista, os baianos sofreram um sonoro 4 a 0 contra a equipe paulista e entraram no Z-4 da competição.

Em noite inspirada de Eduardo Sasha, os paulistas abriram um 2 a 0 logo no início da partida. Lucas Barbosa e Jhon Jhon fecharam a goleada. 

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 48 pontos na tabela e segue vivo na briga pela vaga na pré-Libertadores. Já o Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Leão baiano enfrenta o São Paulo, no domingo (7), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA). 

O Bragantino visita o Internacional, no domingo (7), às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Assuntos Relacionados
Foto do Bragantino

Jogada

Fora de casa, Vitória é goleado pelo Bragantino e vive drama na luta contra o rebaixamento

O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* Há 24 minutos

Jogada

Ceará perde para o Flamengo no Maracanã, mas só depende de si para permanecer na Série A

Vovô fez jogo defensivo, mas não segurou o time carioca, que garantiu o título brasileiro

Vladimir Marques Há 51 minutos
Foto de Neymar

Jogada

Com hat-trick de Neymar, Santos vence Juventude e sai da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Santos chegou aos 44 pontos na tabela e está a dois pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Sabino, zagueiro do São Paulo

Jogada

Internacional perde para o São Paulo e se complica na luta contra o rebaixamento

O Colorado se afundou ainda mais no Z-4 da Série A, na 17ª colocação, com 41 pontos

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Brenno, goleiro do Fortaleza

Jogada

Com defesaça aos 45, Brenno, emocionado, projeta: "vamos sacramentar a permanência do Fortaleza"

Goleiro foi o herói da quarta vitória consecutiva do Leão

Ian Laurindo* Há 2 horas
Foto de Público recorde: Fortaleza registra seu público recorde na Série A 2025 contra o Corinthians

Jogada

Fortaleza registra seu público recorde na Série A 2025 contra o Corinthians

Leão venceu a quarta partida consecutiva com o apoio incondicional de seu torcedor

Ian Laurindo* 03 de Dezembro de 2025