Fora de casa, Vitória é goleado pelo Bragantino e vive drama na luta contra o rebaixamento
O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento
O Vitória foi goleado pelo Bragantino e se complicou na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (3), em Bragança Paulista, os baianos sofreram um sonoro 4 a 0 contra a equipe paulista e entraram no Z-4 da competição.
Em noite inspirada de Eduardo Sasha, os paulistas abriram um 2 a 0 logo no início da partida. Lucas Barbosa e Jhon Jhon fecharam a goleada.
Com o resultado, o Bragantino chegou aos 48 pontos na tabela e segue vivo na briga pela vaga na pré-Libertadores. Já o Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento.
Na próxima rodada, o Leão baiano enfrenta o São Paulo, no domingo (7), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA).
O Bragantino visita o Internacional, no domingo (7), às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).