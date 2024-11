Fora de casa, Fortaleza perde para o Brasília pelo NBB

O Fortaleza entrou em quadra nesta terça-feira (5), contra o Brasília em jogo atrasado da 5ª rodada do NBB 2024/25. O Leão foi derrotado por apenas um ponto: por 73 a 72 em partida na Arena BRB Nilson Nelson.

Foi a 6ª derrota seguida do Carcalaion no NBB, que está na 18ª e última colocação com 8 pontos e apenas 14% de aproveitamento. O Fortaleza BC volta a jogar nesta quinta-feira (7), às 19 horas, contra o Minas, em Belo Horizonte (MG).

O melhor em quadra pelo Leão foi Demétrio, com 16 pontos. O destaque do Brasília foi Lucas, com 19 pontos e 4 assistências.

O Leão começou bem o jogo, vencendo o primeiro quarto por boa margem (25 a 20). No 2º quarto, o time da casa foi melhor, vencendo por 19 a 14 e empatando o jogo: 39 a 39.

O Brasília venceu o 3º quarto, por margem pequena de pontos (17 a 14), deixando o último quarto emocionante.

No último período do jogo, o Brasília foi controlando a vantagem, mas nos segundos finais, o Leão encostou no placar: ficando apenas um ponto de empatar, mas acabou derrotado.