Fluminense x Manchester City pelo Mundial de Clubes: confira horário, onde assistir e escalações

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (22), pela uma das partidas mais importantes de sua história: a final do Mundial de Clubes da Fifa de 2023. O Tricolor das Laranjeiras, enfrenta o Manchester City, às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita buscando o título de campeão do mundo.

O campeão da Libertadores enfrenta o campeão europeu e tenta quebrar um jejum que já dura 12 anos sem títulos dos Sul-Americanos. A última vez que um time da América do Sul foi campeão, aconteceu em 2012, quando o Corinthians superou o Chelsea por 1 a 0, no Japão.

Portanto, são dez edições consecutivas sem vitória de um time não europeu, das quais apenas em cinco o vice-campeão foi um sul-americano.

COMO CHEGAM OS FINALISTAS

O Fluminense chega com a esperança de ser campeão do mundo pela 1ª vez, confiante em bater o time inglês. A vitória por 2 a 0 na semifinal contra o Al Ahly, do Egito, com gols de Arias e John Kennedy, deixou os tricolores animados com a possibilidade de vencer o poderoso adversário.

Legenda: O Fluminense confia nos jogadores veteranos como Cano e Arias para superar o poderoso Manchester City Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

"Desde que eu cheguei ao Fluminense, sonhamos com isso. Desde que me conheço, sonho com isso. Temos que ter confiança de que podemos vencer a partida. Isso sempre foi assim durante toda a minha vida. O Fluminense vai fazer o máximo para vencer, sabemos que vamos enfrentar o melhor time do mundo, mas isso não nos impede de sonhar", declarou ele em entrevista coletiva antes do duelo.

O Tricolor das Laranjeiras não deve ter desfalques para a decisão do Mundial. Ao contrário do time inglês, que cortou 3 jogadores (Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku), antes da estreia, quando venceu o Urawa, do Japão, por 3 a 0.

O técnico dos 'citizens' elogiou o Fluminense e afirmou ser um duelo difícil contra os brasileiros. O City também busca o título inédito de campeão mundial da Fifa.

"Adoro a forma como eles trocam passes, o respeito pela bola, adoro. Sei perfeitamente como é o time que vamos enfrentar, um respeito enorme pela essência do Brasil. Tenho consciência de que competir contra equipes sul-americanas é muito difícil", disse Guardiola na coletiva de imprensa antes do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic e Bernardo Silva; Phil Foden, Julián Álvarez e Jack Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

