Fluminense x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), contra o Cuiabá, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Pineida; Martinelli, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Cuiabá: Walter; Daniel Guedes, Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Camilo, Pepê, Alesson e Gabriel Pirani; Osório e Rodriguinho. Técnico: António Oliveira.

Fluminense x Cuiabá | Ficha Técnica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 07/08/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MG)