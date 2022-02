Fluminense x Audax: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Audax duelam nesta quinta-feira, às 20h15, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Após vencer o Madureira na última rodada, o Fluminense deve poupar boa parte do elenco considerado titular. O Tricolor precisa de uma vitória diante do Audax e de uma combinação de resultados para entrar de vez no G-4 do Estadual.

O Audax é o vice-lanterna do Cariocão, a equipe tem apenas um ponto conquistado e precisa de uma vitória para subir na tabela e escapar do rebaixamento.

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Fluminense x Audax- 3ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso-brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h15 (de Brasília)

Transmissão: Cariocão Play e FluTV Play

Prováveis escalações



Fluminense: Fábio; David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Yago e Pineida; Luiz Henrique, Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

Audax: Max, Lucas Mota, Lucão, Kayck e João Victor; Romarinho, Danilo e Fernando Medeiros; Misael, Carlinhos e Anderson Lessa. Técnico: Alex Alves.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte