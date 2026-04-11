Floresta x Santa Cruz: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (11) para enfrentar o Santa Cruz em duelo da Série C do Brasileiro. O duelo será no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada da competição. Será o primeiro duelo do time comandado por Leston Júnior como mandante na disputa.

O Verdão chega embalado após a vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, conquistada fora de casa. Na ocasião, Daniel Troiano e Jhonny Douglas marcaram os gols que garantiram a virada da equipe, que atualmente ocupa a terceira colocação na tabela. O grupo encerrou a preparação nesta sexta-feira, no CT do clube.

ONDE ASSISTIR

Band, SportyNet (Youtube)

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam.

Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Zé Mário; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Régis; Ronald, Renato e Tiago Marques.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Santa Cruz

Data e hora: 11/04, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Domingão