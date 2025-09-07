Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta x Caxias pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 1ª rodada do quadrangular do acesso

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta entra em campo neste domingo pela 1ª rodada do quadrangular da Série C
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (7), pela abertura do quadrangular de acesso. O Verdão enfrenta o Caxias, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 1ª rodada.

O Lobo da Vila está no Grupo B do quadrangular, com Caxias, São Bernardo e Londrina. As equipes jogam partidas de ida e volta e dois estarão na Série B de 2026.

 

ONDE ASSISTIR
 

A partida terá transmissão da SportyNet e DAZN.

 
PALPITES

inter@

 

COMO CHEGA O VERDÃO

O Floresta conseguiu a classificação na última rodada, ao vencer o São Bernardo por 2x0 no estádio Domingão, avançando em 8º com 27 pontos.

O técnico Leston Júnior espera que equipe faça valer o mando de campo na estreia, já que o Verdão foi o 2º melhor mandante da 1ª Fase.

O treinador ganhou reforços para o quadrangular. O goleiro Milton Rafael, ex-Macaé, Volta Redonda/RJ e Central/PE, foi contratado. Ele chega para suprir o desfalque de Dalton, que com luxação no ombro esquerdo, ficará até 3 meses fora. Outro reforço foi o zagueiro Lucas Mingoti, vindo do Ceilândia/DF.

Além disso, o atacante Ruan está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo. Jeam deve entrar no lugar do atacante.

Legenda: O meia Rodriguinho falou da expectativa da estreia no quadrangular da Série C
Foto: Kely Pereira/Floresta

Expectativa da estreia

O meio-campista Rodriguinho falou da expectativa da estreia no quadrangular.

“Agora começa uma nova etapa, ainda mais difícil, e precisamos manter o foco e a concentração em cada jogo. Cada detalhe pode fazer a diferença. Temos o objetivo de conquistar o acesso, e vamos trabalhar muito para que o Floresta siga fazendo história e alcance esse sonho de chegar à Série B”, disse o meio-campista Rodriguinho.

 
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLORESTA 

Dheimison, Thomás Kayck, Vitão, Ícaro, Diego Matos, Mateus Ludke, Gustavo Xuxa, Rodriguinho, Guilherme Nunes, Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Junior.

CAXIAS

Thiago Coelho, Thiago Ennes, Alan,Lucas Cunha e Marcelo; Vinicius Guedes, Pedro Cuiabá, Yann Rolim, Iago, Calyson e Gustavo Nescau. Técnico: Júnior Rocha.

Assuntos Relacionados

Jogada

Floresta x Caxias pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 1ª rodada do quadrangular do acesso

Vladimir Marques Há 19 minutos

Jogada

Erivelton Viana avalia grupo do Ceará e cita objetivos no Cearense feminino: 'Lutar pelo tri'

Meninas do Vozão estão no mesmo grupo de Fortalza, São Gonçalo e The Blessed

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025

Jogada

Bahia atropela o Confiança e é pentacampeão da Copa do Nordeste em 2025

Equipes se enfrentaram na Arena Fonte Nova

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025

Jogada

Fortaleza anuncia Bosco Chaves como novo preparador de goleiros

Tricolor volta a campo somente no dia 13 de setembro

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025
Foto de Fortaleza faz promoção de ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Mirassol

Jogada

Fortaleza faz promoção com ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vitória

Equipes se enfrentam no próximo sábado (13) pela Série A do Brasileirão

Ian Laurindo* 06 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Floresta encerra preparação para quadrangular decisivo na Série C

Equipe enfrenta o Caxias-RS na primeira rodada

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025