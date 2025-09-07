Floresta x Caxias pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

O Floresta entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (7), pela abertura do quadrangular de acesso. O Verdão enfrenta o Caxias, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 1ª rodada.

O Lobo da Vila está no Grupo B do quadrangular, com Caxias, São Bernardo e Londrina. As equipes jogam partidas de ida e volta e dois estarão na Série B de 2026.

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão da SportyNet e DAZN.



PALPITES

inter@

COMO CHEGA O VERDÃO

O Floresta conseguiu a classificação na última rodada, ao vencer o São Bernardo por 2x0 no estádio Domingão, avançando em 8º com 27 pontos.

O técnico Leston Júnior espera que equipe faça valer o mando de campo na estreia, já que o Verdão foi o 2º melhor mandante da 1ª Fase.

O treinador ganhou reforços para o quadrangular. O goleiro Milton Rafael, ex-Macaé, Volta Redonda/RJ e Central/PE, foi contratado. Ele chega para suprir o desfalque de Dalton, que com luxação no ombro esquerdo, ficará até 3 meses fora. Outro reforço foi o zagueiro Lucas Mingoti, vindo do Ceilândia/DF.

Além disso, o atacante Ruan está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo. Jeam deve entrar no lugar do atacante.

Legenda: O meia Rodriguinho falou da expectativa da estreia no quadrangular da Série C Foto: Kely Pereira/Floresta

Expectativa da estreia

O meio-campista Rodriguinho falou da expectativa da estreia no quadrangular.

“Agora começa uma nova etapa, ainda mais difícil, e precisamos manter o foco e a concentração em cada jogo. Cada detalhe pode fazer a diferença. Temos o objetivo de conquistar o acesso, e vamos trabalhar muito para que o Floresta siga fazendo história e alcance esse sonho de chegar à Série B”, disse o meio-campista Rodriguinho.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLORESTA

Dheimison, Thomás Kayck, Vitão, Ícaro, Diego Matos, Mateus Ludke, Gustavo Xuxa, Rodriguinho, Guilherme Nunes, Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Junior.

CAXIAS

Thiago Coelho, Thiago Ennes, Alan,Lucas Cunha e Marcelo; Vinicius Guedes, Pedro Cuiabá, Yann Rolim, Iago, Calyson e Gustavo Nescau. Técnico: Júnior Rocha.