Floresta vence Maranguape por 3 a 0 fora de casa pelo Cearense

Maranguape e Floresta se enfrentara na noite do último (17) às 19 horas, no estádio Moraisão, em Maranguape, pela 4ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. E o Lobo da Vila derrotou os donos da casa por 3 a 0. Com o resultado, o Floresta agora é o segundo colocado no grupo B, com seis pontos. Já o Gavião está na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

A partida era um confronto direto pelo Grupo B visando a classificação para a 2ª Fase. Os gols do Floresta foram marcados por João Vitor e Eduardo, ainda no primeiro tempo e, Cedric, já nos acréscimos do segundo tempo.

Escalações

Maranguape



Otávio, Rian Kelvin, Samuel, Ismael, Luis Hyago, Alexandro, Ronald, Lessim, Clodô, Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto



Floresta



Jeferson, Eliandro, Valdo, João Victor, Marco Antônio, Cedric, Danrley, Guilherme Borges, Celeri, Bismark e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior





Arbitragem

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistente 1: Marco Aurelio

Assistente 2: Tiago Castro