Floresta vence Maranguape por 3 a 0 fora de casa pelo Cearense

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense


Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 09:58, em 18 de Janeiro de 2026)
Legenda: O Maranguape recebe o Floresta pelo Campeonato Cearense
Foto: @tiagosilva_fotografo / MFC

Maranguape e Floresta se enfrentara na noite do último  (17) às 19 horas, no estádio Moraisão, em Maranguape, pela 4ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. E o Lobo da Vila derrotou os donos da casa por 3 a 0. Com o resultado, o Floresta agora é o segundo colocado no grupo B, com seis pontos. Já o Gavião está na zona de rebaixamento, com apenas três pontos. 

A partida era um confronto direto pelo Grupo B visando a classificação para a 2ª Fase. Os gols do Floresta foram marcados por João Vitor e Eduardo, ainda no primeiro tempo e, Cedric, já nos acréscimos do segundo tempo. 

Escalações

Maranguape
 
Otávio, Rian Kelvin, Samuel, Ismael, Luis Hyago, Alexandro, Ronald, Lessim, Clodô, Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto
 
Floresta
 
Jeferson, Eliandro, Valdo, João Victor, Marco Antônio, Cedric, Danrley, Guilherme Borges, Celeri, Bismark e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior

 
Arbitragem

Árbitro: Magno Cordeiro
Assistente 1: Marco Aurelio
Assistente 2: Tiago Castro

