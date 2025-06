Floresta vence Itabaiana no Domingão e entra no G6 da Série C

O Floresta venceu o Itabaiana por 1x0 neste sábado (31), no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Lobo foi marcado aos 15 do 2º tempo. Ruan driblou por Betão e tocou para Pablo mandar para as redes.

O Verdão entrou no G6 da Série C, em 6º com 12 pontos. A equipe de Leston Junior está invicta há 5 jogos, com 2 vitórias e 3 empates.

Próximo jogo

O Floresta volta a campo no dia 16, às 19h30, contra o CSA no estádio Rei Pelé, pela 9ª rodada.