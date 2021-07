Floresta perde para o Volta Redonda pela Série C do Brasileiro

Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Floresta foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda/RJ, neste domingo (18), no Estádio Raulino de Oliveira..

O gol da vitória do Voltaço saiu aos 40 minutos do 1º tempo, em grande jogada de Luciano Naninho, que passou pela defesa e cruzou para Diego Cardoso mandar para o fundo das redes.

Com a derrota, o Verdão se mantém com 9 pontos na 8ª colocação do Grupo A e ameaçado de rebaixamento. O time cearense tem um de vantagem para a Jacuipense/BA, primeiro time dentro do Z-2.

Mas com o Grupo A "embolado", o Floresta está apenas 3 pontos do G4, do 4º colocado, o Paysandu.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Floresta será o duelo local contra o Ferroviário no sábado, 24, no Vovozão, às 17 horas.