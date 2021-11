Floresta goleia Crato por 9 a 2, mas fica fora das semifinais da Taça Fares Lopes; veja resultados

A fase de grupos da Taça Fares Lopes chegou ao fim nesta quarta-feira (17) com a disputa quatro jogos pela 5ª rodada. Pelo Grupo A, o Floresta goleou o Crato por 9 a 2, mas não avançou às semifinais, encerrando a competição na 3ª colocação, com sete pontos conquistados. No Grupo B, o Atlético-CE venceu o Guarany de Sobral por 3 a 1, fora de casa, e assegurou vaga nas semifinais da competição estadual.

Caucaia, Barbalha e Icasa também avançaram às semifinais. A Raposa Metropolitana venceu o Barbalha por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), enquanto o Verdão do Cariri goleou o União por 4 a 0.

Resultados da 5ª rodada da Taça Fares Lopes

Icasa 4 x 0 União

Guarany de Sobral 1 x 3 Atlético-CE

Floresta 9 x 2 Crato

Caucaia 2 x 0 Barbalha

Legenda: Floresta goleou o Crato por 9 a 2 nesta quarta-feira (17) e avançou às semifinais da Taça Fares Lopes 2021 Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

Regulamento da semifinal da Taça Fares Lopes

O regulamento da Taça Fares Lopes coloca frente a frente o 1° do Grupo A x 2° Grupo B e 1° do Grupo B x 2° Grupo A, em jogos de ida e volta, com o mando de campo da partida decisiva (volta) sendo do primeiro colocado de cada grupo na 1ª fase. Data, horário e local será definido e divulgado posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Semifinais da Taça Fares Lopes

Caucaia x Atlético-CE

Icasa x Barbalha