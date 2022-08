Floresta empata na Série C; com resultado, Ferroviário pode ser rebaixado se perder hoje

O Floresta empatou com o Campinense-PB em 1 a 1, neste domingo (7), pela 18ª e penúltima rodada da 1ª fase da Série C. A equipe alviverde até saiu na frente do placar com o atacante Carlos Renato, mas cedeu a igualdade no estádio Presidente Vargas (PV) com o volante Lucas Alisson.

Com o resultado, o time paraibano foi rebaixado para a Série D - hoje, é o lanterna, com 16 pontos. O Verdão da Vila Manoel Sátiro é o 16º, a primeira equipe fora do Z-4, com 20, e briga pela permanência na próxima rodada, quando visitará o Paysandu, no sábado (13), às 17h, no Pará.

O cenário também tem impacto direto no Ferroviário, que entra em campo neste domingo (7), às 20h, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com 16 pontos, será rebaixado em caso de derrota.

Em campo

O Verdão da Vila Manoel Sátiro dominou as principais ações no início do jogo. Mais organizado, levou muito perigo com Flávio Torres, até com uma finalização salva em cima da linha. Aos 11, a pressão resultou em gol com Carlos Renato, que recebeu lateral e finalizou no canto: 1x0.

Com o placar adverso, o Campinense se lançou ao ataque e conseguiu o empate aos 23. O volante Lucas Alisson conseguiu desarme no ataque e mandou de longe, para deixar tudo igual: 1x1.

Na volta do intervalo, as equipes mantiveram o ritmo. Na reta final, Pedro Chinês e Marcão desperdiçaram chances aos visitantes. Aos 51, o Verdão marcou com Flávio Torres, em lance anulado pela arbitragem por conta de uma falta de ataque. Assim, o jogo terminou empatado.

