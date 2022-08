Atlético-CE perde para Botafogo-SP e se complica na luta contra o rebaixamento

O Atlético-CE perdeu para o Botafogo-SP neste sábado (6), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), por 2 a 0, e se complicou na luta contra o rebaixamento. Fillipe Soutto e Matheus Carvalho marcaram os gols da vitória paulista.

Com o resultado, a equipe cearense permanece na 17ª colocação, com 19 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Ferroviário ao final da rodada.

Na última rodada, a Águia da Precabura precisará vencer o Confiança, no Estádio Batistão, em Aracajú (SE), para escapar do rebaixamento à Série D. O duelo acontece no sábado (13), às 17h (horário de Brasília).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil