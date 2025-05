Floresta empata fora com o Ituano e chega ao 5º jogo invicto na Série C

O Floresta empatou em 0 a 0 com o Ituano/SP na tarde deste domingo (25), no estádio Novelli Junior, em Itu (SP), pela 7ª rodada da 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão está em 12º com 9 pontos e chega ao 5º jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e três empates. O Verdão está 1 ponto do G8, que dá vaga na 2ª Fase.

Próximo jogo

O Lobo da Vila volta a jogar no dia 31, sábado às 19h30, contra o Itabaiana no Domingão, em Horizonte, pela 8ª rodada.