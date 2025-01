Floresta empata com o Iguatu e segue na liderança do Grupo A do Cearense

Floresta e Iguatu ficaram no empate de 1 a 1 neste sábado (25), no Estádio Morenão, em jogo da segunda rodada do Campeonato Cearense. Israel e Ícaro marcaram os gols da partida.

Com o resultado o time da Vila Manoel Sátiro segue na liderança do Grupo A, com quatro pontos somados em uma vitória e um empate. Já o Azulão é o terceiro do Grupo B, com um ponto somado. A equipe tem uma derrota e um empate e ainda não venceu em casa.

O Floresta volta a campo na quarta-feira (29), quando enfrenta o Ferroviário no Domingão, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Iguatu encara o Ceará a partir das 20h30 (de Brasília).