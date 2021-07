Floresta e Ferroviário empatam em 1 a 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro

Em duelo inédito pela Série C do Campeonato Brasileiro, Floresta e Ferroviário empataram em 1 a 1, neste sábado (24), no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), pela 9ª rodada. Alison Mira, em favor do Lobo da Vila, e Jô (contra), em favor do Tubarão da Barra, marcaram os gols da partida. O resultado não mudou a posição das equipes cearenses no Grupo A.

O Ferroviário manteve a liderança da competição nacional, agora com 15 pontos, enquanto o Floresta aumentou a vantagem para o Z-2. O Lobo da Vila figura na 8ª colocação, com 10.

Legenda: Alison Mira marcou o gol da vitória do Floresta contra o Ferroviário neste sábado (24) Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O jogo

Floresta e Ferroviário fizeram um duelo franco no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão). A melhor oportunidade da partida saiu dos pés de Deysinho, do Lobo da Vila, aos 12 minutos da etapa inicial, ao receber pelo meio e arriscar de fora da área. O goleiro Rafael salvou a equipe coral.

O Ferroviário, por sua vez, apostava na dobradinha Adilson Bahia-Gabriel Silva. A equipe teve maior números de finalizações, mas não conseguiu executá-las com precisão. Aos 43 minutos do 1° tempo, o camisa 9 coral finalizou dentro a área, mas a bola saiu raspando a trave do goleiro Tony.

A etapa final foi movimentada. Logo no início do 2° tempo, aos 5 minutos, Alison Mira recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para abrir o placar em favor do Floresta.

Com a vantagem no placar, o Lobo da Vila administrava o resultado até os acréscimos do 2° tempo. Aos 47 minutos, o zagueiro Jô cabeceou contra o próprio gol e deixou o confronto igualado.

Próximos adversários

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado (31), às 19h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão). No domingo (01), o Floresta enfrenta o Santa Cruz, no Arruda, às 18h. Os confrontos são válidos pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.