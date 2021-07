Floresta x Ferroviário ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro

Floresta e Ferroviário se enfrentam neste sábado (24) pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Carlos de Alencar Pinto. A bola rola a partir das 17h. Aguarde o carregamento das informações.

Ficha técnica

Floresta x Ferroviário - 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), em Fortaleza (CE)

Data: 24/07/2021 (sábado)

Horário: 17 horas

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Escalações

Floresta: Tony; Pablo Alves, Alisson, William Goiano e Lito; Marconi, Jô e Carlos Renato; Yuri Naves, Alison Mira e Deysinho. Técnico: Leston Jr.

Ferroviário: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza e Diego Viana; Reinaldo, Gabriel Silva e Adilson Bahia. Técnico: Francisco Diá.