Floresta anuncia retorno de velho conhecido para o Campeonato Cearense de 2024

O Floresta segue fortalecendo seu elenco para a disputa das competições de olho 2024. Nesta segunda-feira (4), o clube da Vila Manoel Sátiro anunciou o retorno do atacante Romarinho, que defendeu a equipe na Série C de 2023.

O jogador, de 27 anos, vestiu a camisa do Verdão em 18 oportunidades e marcou cinco gols durante a Série C do Brasileirão. Romarinho estava no Vila Nova, onde disputou a reta final da Série B de 2023.

O atleta se diz muito entusiasmado para fazer uma temporada de sucesso e buscar os objetivos do Floresta.

Romarinho Atacante do Floresta "Esperança muito boa pelo projeto. Sabendo da grandeza do Floresta no cenário futebolístico, espero corresponder e ajudar o Verdão da Vila a conquistar os objetivos. Com um grupo qualificado, vamos juntos correr e honrar a camisa do Floresta e, se Deus quiser, deixar legados positivos", disse.

Em 2023, Romarinho também passou pelo Taubaté-SP, onde realizou 15 jogos e marcou cinco gols. O atacante iniciou sua trajetória no futebol profissional defendendo a Corumbaense/MS e conta com passagens em clubes como Pouso Alegre-MG, Velo Clube-SP e Atibaia-SP.

FICHA TÉCNICA:

Nome: João Pedro (Romarinho)

Idade: 27 anos

Posição: Atacante

Naturalidade: Corumbá/MS

Clubes: Pouso Alegre/MG, Velo Clube/SP, Atibaia/SP, Taubaté/SP, Floresta e Vila Nova/GO.