Caucaia anuncia atacante Romário, ex-Ceará

O Caucaia contratou um velho conhecido da torcida cearense. Trata-se do atacante Romário, destaque do Ceará em 2012, e que estava no Canedo, de Portugal. Aos 31 anos, o atacante foi anunciado nesta sexta-feira (1).

"Chegou dezembro e com ele +1 contratação do @caucaiaec agora a vez do Atacante @_romarior9 conhecido pelo talento e o faro de gol, chega a Raposa Metropolitana para fortalecer o elenco na próxima temporada. Tendo passagem pelo @cearasc e clubes na Europa o nosso atacante vem com promessa de muita, garra e determinação em defender o manto. Que Deus te abençoe e muito sucesso @_romarior9", anunciou o Caucaia em suas redes sociais.

No vídeo de apresentação, junto com gols do atacante, ele deu um recado para a torcida da Raposa.

Recado para a torcida

"Fala nação raposeira. Beleza? Aqui quem está falando é o Romário. Estou passando para dizer que estou fechado com a Raposa para 2024. Espero que seja um ano de muito sucesso, de muita glória e alegria".

Carreira

Romário é cearense, mas começou na base do Grêmio/RS, até se transferir para o Sub-20 do Ceará. Em 2012, teve seu melhor ano na carreira pelo profissional do Ceará, marcando 12 gols em 32 jogos, sendo campeão cearense daquele ano.

Depois do Vovô, rodou o Brasil com passagens pelo Luverdense, Treze, Boa Esporte/MG, Rio Branco/AC, voltando ao Ceará para outra breve passagem em 2018. Seguiu para o River/PI, São José/RS, Icasa (em 2020), Unaí e Veranópolis, seu último clube no país. Na Europa, ele já tinha atuado no Varzim/POR e kalmar/SUE em 2017, voltando para o continente em 2021, jogando pelo Vitória Sernache (fez 4 gols em 14 jogos) e Canedo (7 gols em 14 jogos), ambos de Portugal.