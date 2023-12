Visando a disputa do Cearense 2024, Floresta define data de apresentação do elenco

O Floresta confirmou a data de início da sua pré-temporada 2024. De olho no Campeonato Cearense, primeira competição do ano, o Verdão inicia os treinamentos a partir do dia 11 de dezembro.

A apresentação do elenco será no CT Felipe Santiago e, inicialmente, os atletas passarão por teste clínicos e físicos. Após liberações para treinamentos de acordo com cada individualidade, os jogadores iniciarão treinamentos com a comissão técnica em campo.

Durante o período preparatório para o Cearense, o clube da Vila Manoel Sátiro deverá realizar jogos-treinos contra equipes que ainda serão confirmadas.

PRIMEIRO JOGO

O primeiro jogo do Floresta em 2024 será contra o Ferroviário, no dia 20 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, às 18h, na estreia do Campeonato Cearense.

Além do estadual, o Verdão da Vila também terá a disputa da Série C do Brasileirão pelo quarto ano seguido.