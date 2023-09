Floresta acerta renovação de contrato do meia Marllon

O Floresta anunciou, na manhã desta sexta-feira (8), a renovação de contrato do meia Marllon. O novo vínculo é válido por uma temporada, com o atleta defendendo o clube da Vila Manoel Sátiro nas competições de 2024. O Verdão vai disputar o Campeonato Cearense e a Série C do Brasileirão.

O jogador é natural de Aracati/CE e tem 32 anos. Na atual temporada, ele foi um dos destaques da equipe que conseguiu se manter na terceira divisão nacional. Foram três gols marcados e cinco assistências concedidas em 16 partidas. Marllon se mostrou bastante contente com a renovação.

"Quando realizamos um grande desempenho, tudo favorece de forma positiva. Isso é fruto do que fiz em campo junto com meus companheiros. Tanto dentro, quanto fora de campo. Fiquei feliz pela renovação e vamos chegar mais fortes, buscando algo maior dentro das competições de 2024", destacou.

CONSOLIDAÇÃO NA SÉRIE C

Em 2024, o Floresta vai para mais um ano disputando a Série C. Desde que alcançou o acesso, com o vice-campeonato da Série D de 2020, o time faz campanhas regulares e consegue permanecer na divisão. A expectativa é que em 2024 o clube possa alçar voos mais altos e buscar o acesso para a Série B.