Flávio Araújo comemora título pelo Icasa, mas precisará sair: "dei minha palavra ao Bahia de Feira"

O técnico Flávio Araújo foi o convidado do Programa Jogada, da Verdinha nesta segunda-feira (29). Em entrevista à jornalista Denise Santiago, o técnico do Icasa falou sobre a conquista da Taça Fares Lopes no último domingo, a identificação com o clube do Cariri e sua permanência no clube.

O treinador voltou ao Verdão após 11 aos e sagrou-se campeão, garantindo uma vaga na Copa do Brasil de 2022 para o clube, que também jogará a Série D do Brasileiro. Ou seja, o time do Cariri terá calendário nacional completo para 2022.

Flávio Araújo Técnico do Icasa Depois de uma conquista, o outro dia é sempre melhor. Retornar ao Icasa depois de 11 anos e ser campeão é maravilhoso. Fizemos uma grande competição, invictos, com 4 vitórias e 3 empates, ataque mais positivo e segunda melhor defesa. Foi um trabalho muito bom e conseguimos que o Icasa voltasse a jogar uma Copa do Brasil. A última vez que o time jogou foi em 2015. O Icasa volta 7 anos depois.

Legenda: O técnico Flávio Araújo assumiu o Icasa para a Fares Lopes de 2021 e foi campeão Foto: Divulgação / Icasa

Sobre a montagem do grupo do Verdão do Cariri, Flávio declarou que o time teve um curto período de preparação, mas conseguiu se superar para ser campeão, com critério na montagem do elenco.

"Dos 10 times que disputaram a competição, quem teve menos tempo de preparação fomos nós. Foram só 12 dias para iniciar o campeonato. Com isso, eu priorizei jogadores que já tinham trabalhado comigo e com os que o Icasa já tinha contratado, e os jovens da base. Montamos um elenco forte, de qualidade, fazendo uma grande competição".

ACABOU! É Nossa!!! Icasa Bicampeão da Taça Fares Lopes. 🇳🇬 💚



Estamos na Copa do Brasil de 2022. pic.twitter.com/oN3jdmcPqI — Associação Desportiva Recreativa Cultural ICASA 🦜 (@SigaIcasa) November 28, 2021

Flávio Araújo acertou com o Icasa apenas para a disputa da Taça Fares Lopes, já que está acertado com o Bahia de Feira/BA, para o Estadual e Copa do Brasil do ano que vem. Ele declarou que o Verdão é a casa dele, mas deu a palavra ao time baiano, ainda que vá se reunir com Kléber Lavor, dirigente do clube.

"Vou ter uma reunião em Fortaleza com o Kléber Lavor. Eu acertei apenas para a Fares Lopes, pois eu já estou acertado com o Bahia de Feira para o (Campeonato) Baiano e Copa do Brasil. O Icasa é minha casa, joguei 6 anos e foi o clube que me lançou como treinador, é meu time do coração, mas dei minha palavra ao Bahia de Feira. Me sinto feliz aqui, mas dei minha palavra ao Bahia de Feira".

