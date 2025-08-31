Flamengo x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 22ª rodada da Série A
Flamengo e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
O Mengão é o líder da Série A com 46 pontos e vem de vitória por goleada diante do Vitória no Maracana, com o sonoro 8x0.
Já o Grêmio é o 14º com 24 e vem de empate contra o Ceará em 0x0 em Porto Alegre.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere e TV Globo.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Alysson. Técnico: Mano Menezes
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)