Flamengo x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Flamengo e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Mengão é o líder da Série A com 46 pontos e vem de vitória por goleada diante do Vitória no Maracana, com o sonoro 8x0.

Já o Grêmio é o 14º com 24 e vem de empate contra o Ceará em 0x0 em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere e TV Globo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Alysson. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)