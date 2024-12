Flamengo lidera média de maiores públicos do Brasileirão 2024; veja ranking

O Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim com a segunda maior média de público da história da competição, superada apenas pela do ano passado. Ao todo, foram 25.781 de pessoas pagantes por partida em 376 jogos disputados, sendo que quatro foram com portões fechados. Foram 9,6 milhões de torcedores nos estádios. Os dados são do Espião Estatístico do ge.

O maior público da competição este ano foi Vasco x Palmeiras, no Mané Garrincha. Na partida, foram 64,8 mil pagantes. Já o Flamengo tem a melhor média, com 10 dos 20 maiores públicos. O duelo contra o Vitória, último jogo de Gabigol pela equipe, teve 62,5 mil pagantes e foi o segundo maior público da Série A este ano. O duelo do time Rubro-Negro contra o Fortaleza foi o 11º no ranking nacional.

MAIORES PÚBLICOS DO BRASILEIRÃO DE 2024

Legenda: Confira os maiores públicos do Brasileirão 2024. Foto: Fonte: Espião Estatístico/ge