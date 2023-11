Fisiculturista Ramon Dino, brasileiro do Mr. Olympia, revela uso de anabolizantes

Ramon Dino, fisiculturista brasileiro vice-campeão do Mr. Olympia, revelou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que faz uso de anabolizantes, hormônios sintéticos utilizados para gerar um aumento no tamanho de alguns tecidos do corpo, como os músculos.

“Infelizmente, a gente tem que fazer uso dos anabolizantes. Todo atleta, para chegar naquela performance, tem que ter o uso do anabolizante como ajuda”, disse Dino, de 28 anos, que é o principal nome da atualidade no fisiculturismo brasileiro.

Ramon Dino Fisiculturista O anabolizante é como se fosse um sal para toda aquela comida que você está consumindo. É um tempero. Se você acha necessário usar, use. Se não, não use. Entendeu? Mas, a gente sempre usa ali conforme a nossa prescrição médica, acompanhamento médico.

Legenda: Ramon Dino durante competição de fisiculturismo Foto: Reprodução/Instagram Ramon Dino

Quem é Ramon Dino

Ramon Rocha Queiroz nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 9 de fevereiro de 1995. Ele fez sua estreia no fisiculturismo em dezembro de 2016. Aos 28 anos, acumula dois vice-campeonatos do Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo.

De acordo a Folha de São Paulo, Ramon Dino teve uma infância humilde no Acre, vivendo com os pais e com os irmãos. Ele teria entrado no universo do fisiculturismo através de um interesse inicial pela calistenia.

Na edição de 2023 do Mr. Olympia, Ramon Dino foi superado pelo canadense Chris Bumstead, conhecido como CBum. Ele conquistou o seu quinto título consecutivo na categoria Men's Classic Physique.