Fortaleza anuncia empréstimo de zagueiro Brayan Ceballos para Dínamo de Kiev, da Ucrânia

O Fortaleza anunciou o empréstimo do zagueiro colombiano Brayan Ceballos ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Com contrato até o fim de 2026 no clube cearense, o defensor de 23 anos foi cedido para a equipe ucraniana até dezembro de 2024 com uma opção de compra fixada ao término do período.

O atleta chegou ao Pici em 2021 e atuou em 47 jogos pelo Leão, participando das conquistas do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e da Copa do Nordeste (2022). Com mercado, foi emprestado ao Junior Barranquilla-COL, somando 20 partidas e um gol entre as duas últimas temporadas.

Natural de Cali, foi revelado pelo Universitario Popayán-COL e atuou no Quindío-COL antes de fechar com o Leão. A equipe tricolor é detentora de 60% dos direitos econômicos do zagueiro.