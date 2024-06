Ferroviário é derrotado pelo Remo por 2 a 1 em jogo da Série C

O Ferroviário foi derrotado pelo Remo na noite deste sábado (29), no Estádio Baenão. As equipe se enfrentaram em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Este foi o quarto jogo seguido sem vitórias do Tubarão da Barra.

As equipes fizeram um primeiro tempo movimentado e com muitas faltas. Os times tiveram boas chances, mas não conseguiram sair empate sem gols. Na segunda etapa, o Ferrão buscou o ataque e quase abriu o placar.

Mas foi o Remo que balançou as redes primeiro, com Jaderson. O segundo veio com Pavani, que fez de cabeça. Kiuan descontou para o time cearense, que não conseguiu o empate e foi derrotado novamente.

Com o resultado, o Ferroviário está em 12º na tabela, com 11 pontos. O próximo duelo será no sábado, contra o Volta Redonda, no Presidente Vargas.