Filho do ator Murilo Rosa se emociona ao conhecer Rayssa Leal

Arthur, de 11 anos, filho do ator Murilo Rosa, se emocionou ao conhecer pessoalmente a atleta Rayssa Leal, 16, que ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. O momento foi registrado em um vídeo fofo publicado pelo Time Brasil, perfil do comitê olímpico do Brasil.

Nas imagens, o jovem aparece tímido, se senta em um sofá para uma breve conversa com Rayssa quando a abraça e começa a chorar.

Veja também Jogada Quem é Ana Carolina Vieira, nadadora brasileira que foi expulsa da Olimpíada de Paris-2024 Jogada Inédito! Brasil conquista medalha de bronze por equipes na ginástica artística nas Olimpíadas 2024

Murilo faz um selfie com os dois e carinho no filho, que ficou claramente mexido em conhecer a atleta.

Nos comentários, o momento recebeu muitas mensagens inspiradoras. “Que coisa linda! Emoção é tudo na vida. Esse momento é eterno”, escreveu o próprio Murilo.

“Eu fico impressionada com a maturidade dessa menina. Além de muito encantadora, carismática, disciplinada e esforçada, ela tem uma maturidade extraordinária. É glorioso ver que nossas crianças e adolescentes estão tendo boas referências para se espelhar”, disse ainda um internauta.