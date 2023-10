Filho de 4 anos de zagueiro Naldo Pereira morre após acidente de trânsito na Turquia

Davi Pereira, de quatro anos, filho do zagueiro brasileiro Naldo, morreu nesta segunda-feira (16), em decorrência de ferimentos sofridos em um acidente de carro. A colisão entre dois carros e uma moto aconteceu no dia 7 de setembro e desde então Davi estava internado.

O acidente aconteceu em Uncali, na Turquia, onde Naldo mora com a família. Com graves ferimentos, Davi foi levado ao hospital, onde permaneceu no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) durante 40 dias, mas não resistiu e morreu nesta segunda.

Naldo, de 35 anos, defende atualmente o Antalyaspor, da Turquia. “Não esqueceremos de você, Davi! [...] Expressamos nossos sentimentos ao jogador Naldo e à sua família”, disse o clube em comunicado publicado nas redes sociais.

Naldo é natural de Santo André (SP) e acumula passagens por clubes do Brasil e de outros países. Ele já vestiu as camisas de times como Ponte Preta, Grêmio, Udinese/ITA, Getafe/ESP, Sporting/POR e Espanyol/ESP, entre outros.