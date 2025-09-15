Filha do goleiro Everson é vítima de importunação sexual após jogo; polícia busca suspeitos

O Atlético-MG enviou às autoridades competentes as imagens que mostram a importunação sexual verbal — denunciada pelo goleiro Everson contra sua filha — para que os responsáveis sejam identificados. O incidente ocorreu enquanto a família do jogador se preparava para sair do estádio, após o empate de 1 a 1 com o Santos, no domingo, em partida da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A área de estacionamento dos jogadores é uma zona privada, sem entrada para os torcedores. Contudo, a divisória apresenta pequenos orifícios que permitem ver o que está do outro lado. De acordo com relatos de Everson e da esposa, os torcedores não tiveram contato físico com nenhum familiar, mas direcionaram insultos à filha do goleiro.

O local é monitorado por câmeras de segurança. O Atlético encaminhou as gravações à Delegacia de Eventos e à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de identificar os torcedores envolvidos.

O clube também se manifestou por meio de nota para prestar apoio ao atleta e afirmar que vai se empenhar para que os responsáveis sejam punidos tanto com medidas administrativas quanto criminais. A esposa do atleta, Rafaela Vieira, vai registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira.

O goleiro e a esposa denunciaram o episódio nas redes sociais. Ainda de acordo com eles, os torcedores do clube teriam falado sobre o corpo e a aparência da menina de 13 anos.

"Minha filha desceu do carro para me avisar que estavam xingando. Ela pediu, que eu solicitasse aos seguranças, para que tentassem conter a situação. Esses torcedores estavam do outro lado de um portão onde guardam os carros. O meu carro estava próximo a esse portão, que é todo fechado. Porém, ele é vazado e se pode ver através dele", afirmou.

"Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais", completou.

"No mais, devo avisar que vou cumprir tudo que falei a esses torcedores no momento. Cada palavra. Enfim, foi isso. Espero que entendam que não gostaríamos de ser os ‘chatos’ da vez porque a ‘fase não é boa’, mas não há outra saída a não ser elucidar a situação e recorrer à lei. Um beijinho e obrigada pelo apoio que recebemos até agora - finalizou a esposa do jogador e mãe da criança.