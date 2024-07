Fifa divulga ranking atualizado e Seleção Brasileira sofre queda; veja Top-20

A Seleção Brasileira masculina de futebol sofreu uma queda no ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (18). Longe de brilhar na Copa América, finalizada no domingo, o time do técnico Dorival Júnior perdeu uma posição e caiu para o quinto lugar. A Espanha, campeã da Eurocopa, foi o grande destaque, com um salto de cinco colocações.

Eliminado pelo Uruguai, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa América, o Brasil soma 1.785,61 pontos, contra 1.812,26 da Inglaterra, outro destaque da Eurocopa. Na atualização anterior do ranking, antes do início das competições continentais, a seleção havia ultrapassado justamente o time inglês na lista da Fifa, figurando em quarto lugar. Nesta quinta, a Inglaterra "deu o troco".

Legenda: Campeã em 1964, 2008, 2012 e 2024, a Espanha apresentou o melhor futebol da Eurocopa Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

O time nacional também foi superado pela Espanha, melhor time da Eurocopa, que trocou o oitavo pelo terceiro posto. Os espanhóis estão atrás apenas da França, rival que eliminou na semifinal, e da Argentina, que levantou o troféu da Copa América pela segunda vez consecutiva. Os argentinos aumentaram a vantagem na liderança.

Legenda: Argentina foi campeã da Copa América pela segunda vez consecutiva Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Dentro do Top-10, a seleção que mais teve motivos para lamentar foi a Bélgica, que despencou três colocações: caiu do terceiro para o sexto posto. A equipe belga deixou a Eurocopa nas oitavas de final. E agora está logo atrás do Brasil na lista da Fifa.

A seleção portuguesa também sofreu queda no ranking. O time de Cristiano Ronaldo, eliminado pela França nas quartas de final, trocou o sexto pelo oitavo lugar.

Duas equipes sul-americanas se destacaram no ranking desta quinta. vice-campeã da Copa América, a Colômbia subiu três posições e aparece em nono. O time colombiano não figurava no Top-10 desde 2020. O Uruguai, algoz do Brasil, também conquistou três degraus na lista, alcançando o 11º posto. Entre as seleções europeias fora do Top-10, o destaque foi a Alemanha, que repetiu o desempenho das rivais sul-americanas e galgou três postos e agora aparece em 13º.

O ranking da Fifa foi atualizado após a disputa de 125 partidas desde o fim de junho. A próxima lista será divulgada em 19 de setembro, após a Data Fifa a ser realizada entre os dias 2 e 10 do mesmo mês.

Confira o Top-20 do ranking atual da Fifa:

1º - Argentina, 1.901,48

2º - França, 1.854,91

3º - Espanha, 1.835,67

4º - Inglaterra, 1.812,26

5º - Brasil, 1.785,61

6º - Bélgica, 1.772,44

7º - Holanda, 1.758,51

8º - Portugal, 1.741,43

9º - Colômbia, 1.727,32

10º - Itália, 1.714,29

11º - Uruguai, 1.713,15

12º - Croácia, 1.701,31

13º - Alemanha, 1.686,02

14º - Marrocos, 1.669,44

15º - Suíça, 1.654,1

16º - Estados Unidos, 1.641,75

17º - México, 1.635,11

18º - Japão, 1.628,81

19º - Senegal, 1.623,34

20º - Irã, 1.611,16