Ferroviário x Ceará tem histórico recente de equilíbrio; veja retrospecto do Clássico da Paz

O Clássico da Paz ocorre pela segunda vez no início da temporada de 2023. Nesta terça-feira (31), Ceará e Ferroviário voltam a se enfrentar no estádio Presidente Vargas (PV), às 20h, desta vez pelo Estadual. E o retrospecto recente dessa rivalidade histórica tem muito equilíbrio nos confrontos.

O último duelo terminou com vitória coral por 3 a 0, no dia 22 de janeiro, pela Copa do Nordeste. Assim, do retrospecto recente, são dois triunfos do Ferrão, dois do Alvinegro de Porangabuçu e um empate.

O confronto tem peso de revanche e também serve como teste para os elencos. Das quatro partidas no ano, o Vovô venceu três e foi superado apenas pelo Tubarão da Barra. Já o Ferroviário registrou cinco jogos em 2023, com três triunfos, dois empates e um revés - para o Atlético-CE, por 1 a 0.

A Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) transmite tudo ao vivo. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

Histórico recente do Clássico da Paz