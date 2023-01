Ferroviário perde para o Atlético Cearense no Elzir Cabral

O Ferroviário foi derrotado pelo Atlético Cearense por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Elzir Cabral. O gol da vitória da Águia foi marcada por David Torres, aos 3 minutos do 1º tempo. O Atlético ainda perdeu um pênalti aos 30 do 1º tempo, com Ari mandando por cima.

Com o resultado, o Atlético assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Cearense, com 4 pontos, mas pode ser ultrapassado por Ceará e Iguatu, que ainda jogam na rodada.

Já o Ferroviário, que vinha embalado após grande vitória na Copa do Nordeste sobre o Ceará, se mantém com 3 pontos na 2º colocação, mas pode perder posições para Maracanã e Pacajus.



O jogo

O Ferroviário foi surpreendido logo aos 3 minutos. Após falha do zagueiro Fabão, que errou o domínio de cabeça, David Torres manda para as redes.

Com campo pesado e gramado ruim, o Ferrão teve dificuldade de criar jogadas. O Ferrão chegou perto de empatar aos 8 minutos, mas Ciel bateu de primeira pra fora após cruzamento de Wesley.

Legenda: O Tubarão da Barra não conseguiu criar muitas chances após sofrer o gol no início, amargando a derrota em casa Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Depois do lance, o Atlético cresceu no jogo, e teve chances de ampliar o placar. Aos 18 minutos, Ari invadiu a área e o goleiro Douglas Dias tirou de soco.

A melhor chance surgiu aos 30 minutos, em pénalti sofrido por Ari. Mas o experiente atacante mandou por cima.

O Tubarão da Barra pressionou até o fim do 1º tempo, e teve uma oportunidade de empatar, aos 34 minutos, mas Ciel chutou para defesa do goleiro Frank

Vitória da Águia

O Ferroviário começou o 2º tempo pressionando, forçando na jogada aérea. E em um destes cruzamentos, aos goleiro Frank tira esquisito em tentativa de Wesley.

As chances eram raras pela qualidade sofrível do gramado e a única chance do Ferrão no 1º tempo foi aos 16 minutos, com Ciel batendo cruzado pra fora.

O time coral pressionou na reta final do jogo, mas quem teve a última chance foi o Atlético, aos 45 minutos, mas Siloé perdeu.