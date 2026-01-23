Ferroviário inicia venda de ingressos para Clássico com o Ceará; Veja carga e valores
Equipes se enfrentam no domingo pela 2ª Fase do Campeonato Cearense
Ferroviário e Ceará se enfrentam no domingo (25), pela 1º rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. A partida será no Presidente Vargas, às 18 horas, com mando do Tubarão da Barra.
Como o mando de campo é o Ferroviário, a torcida coral terá uma carga de 3.050 ingressos.
A torcida do Ceará só terá direito a carga mínima regulamentar, de 2.950 ingressos.
E o time coral divulgou os valores dos ingressos para o confronto.
Torcida do Ferroviário:
Arquibancada Laranja
• Meia-entrada: R$ 25
• Inteira: R$ 50
Arquibancada Social
• Meia-entrada: R$ 40
• Inteira: R$ 80
Torcida do Ceará
Arquibancada Azul
• Meia-entrada: R$ 25
• Inteira: R$ 50
