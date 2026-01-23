Ferroviário inicia venda de ingressos para Clássico com o Ceará; Veja carga e valores

Ferroviário e Ceará se enfrentam no domingo (25), pela 1º rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. A partida será no Presidente Vargas, às 18 horas, com mando do Tubarão da Barra.

Como o mando de campo é o Ferroviário, a torcida coral terá uma carga de 3.050 ingressos.

A torcida do Ceará só terá direito a carga mínima regulamentar, de 2.950 ingressos.

E o time coral divulgou os valores dos ingressos para o confronto.

Torcida do Ferroviário:

Arquibancada Laranja

• Meia-entrada: R$ 25

• Inteira: R$ 50

Arquibancada Social

• Meia-entrada: R$ 40

• Inteira: R$ 80

Torcida do Ceará

Arquibancada Azul

• Meia-entrada: R$ 25

• Inteira: R$ 50