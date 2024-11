Ferroviário informa que proposta oficial de SAF deve ser concretizada em breve

O Ferroviário se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (7), sobre a manifestação de interesse para venda de SAF do clube.

Em nota, o Tubarão da Barra esclareceu alguns pontos importantes, entre eles, que uma proposta oficial deverá ser concretizada pelo representante do grupo europeu interessado em comprar a SAF coral.

Segundo o clube, "alguns dos representantes do grupo, que já estão, sem compromisso, contribuindo e acompanhando o time que estreará na Taça Fares Lopes" e estarão novamente em Fortaleza na segunda quinzena de novembro, quando a proposta será oficializada.

Após isso, o Conselho Deliberativo será novamente convocado para análise da mesma, e posteriormente colocada em votação em Assembleia Geral com todos os associados.

Legenda: Se a proposta de SAF for aprovada pelo Conselho Deliberativo do Ferroviário, ela será colocada em votação em Assembleia Geral com todos os associados Foto: KID JUNIOR / SVM

Parceria

No último dia 30 de setembro, o Ferroviário assinou contrato com uma empresa para atuar como assessora jurídica, com propósito de auxiliar em estruturação societária na constituição e venda da Sociedade Anônima do Futebol (FAC SAF).

O escopo do projeto constitui, em primeira fase, o planejamento e criação da FAC SAF, com a elaboração dos documentos constitutivos, dentre os quais o estatuto social da FAC SAF e as atas necessárias, com definição das regras de governança da nova sociedade.