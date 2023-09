Ferroviário faz promoção de ingressos contra o Caxias domingo no PV

O Ferroviário anunciou a venda de ingressos para jogo contra o Caxias/RS, no domingo (8), às 17h30 no Presidente Vargas, pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Brasileiro. Com um empate no jogo de ida em 1 a 1 na última quinta-feira em Caxias, o Ferrão joga por uma vitória simples para chegar na decisão da Série D.

Os ingressos estão à venda com opção de meia-solidária para todos. O torcedor paga valor de meia-entrada e, com mais um quilo de alimento tem acesso ao estádio.

- Arquibancada:

Promoção Meia Solidária: R$ 25 + 1kg alimento

Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25

- Cadeira:

Promoção Meia Solidária: R$ 50 + 1kg alimento

Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

Crianças até 12 anos não pagam ingresso. Compre seu ingresso antecipado em efolia.com.br, na Loja do Ferroviário situada na sede do clube, na Barra do Ceará (Rua Dona Filó, 650), ou nas lojas do Shopping Prohospital.