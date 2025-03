Ferroviário encerra preparação para enfrentar o CRB pela Copa do Nordeste

O Ferroviário encerrou a preparação para enfrentar o CRB na penúltima rodada da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (21), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Zagueiro da equipe, Wesley Junio falou sobre a preparação para o confronto sob comando do técnico Tiago Zorro. A equipe já seguiu viagem para Alagoas, local da partida.

"Fizemos um trabalho intenso e esperamos fazer um bom resultado contra o CRB. Vamos com objetivo de conseguir esses pontos, que a gente vai ter que conquistar", explicou.

"Psicologicamente, (o técnico) falou para a gente ficar tranquilo, sabendo que temos chances de classificar. Estou me sentindo bem, feliz aqui. Eu me sinto em casa e agora é dar sequência", completou o atleta.

O time teve a semana cheia para treinar com foco no confronto. As atividades foram concluídas com trabalhos de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, e ajuste dos últimos detalhes para o duelo. O grupo também trabalhou finalização.

A equipe comandada por Tiago Zorro é lanterna do Grupo A com quatro pontos somados em cinco jogos. Já o time alagoano é o quinto, com seis pontos.