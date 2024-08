Ferroviário empata na despedida da Série C com hat-trick de Ciel no Presidente Vargas

O Ferroviário empatou em 3 a 3 com o Tombense na noite deste sábado (24), no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), pela 19ª rodada da Série C do Brasileirão 2024. Ciel marcou os três gols do Tubarão da Barra na partida.

Com o resultado, o Ferroviário se despede da competição, terminando a campanha na 19ª posição, tendo somado 15 pontos em 19 jogos disputados. A equipe foi rebaixada para a Série D do Brasileirão na próxima temporada.

O placar da partida foi aberto pelo Ferroviário, com Ciel, mas o Tombense chegou ao empate, com Pedro Oliveira. Diego Fernandes virou para o Tombense, mas Ciel, mais uma vez, fez o gol de empate.

Na sequência, Ciel virou a partida para o Ferroviário, mas Peterson empatou para o Tombense, aos 47 minutos do segundo tempo, dando números finais à partida. O Tombense terminou na 12ª colocação na tabela.