Ferroviário empata com o Sousa-PB e se mantém no G4 do Grupo A3 da Série D

Ferroviário e Sousa-PB ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo (30), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado garantiu ao Tubarão da Barra a permanência no G4 do Grupo A3, agora com 14 pontos, um a mais que o Santa Cruz-RN, primeiro fora da zona de classificação.

O jogo

O equilíbrio no placar refletiu bem a partida. Em um primeiro tempo sem emoções e com pouca criatividade, as equipes abusaram dos erros técnicos e desperdiçaram as chances criadas. O Ferroviário encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do Sousa, que apostava nos contra-ataques.

A primeira grande oportunidade foi justamente do time visitante. Aos 16 minutos, Diego Ceará recebeu lançamento em velocidade, driblou o goleiro João Vitor, mas chutou para fora com o gol escancarado. A resposta coral veio aos 21, em escanteio cobrado na área: Léo Paraíso escorou de cabeça e a bola passou por Ciel, que não conseguiu alcançar para empurrar para as redes.

O segundo tempo começou mais animado. O Sousa assustou logo nos primeiros segundos, obrigando João Vitor a fazer boa defesa em chute de fora da área. Aos 12, Luis Henrique arriscou de longe e quase abriu o placar, mandando rente à trave. O time paraibano seguiu pressionando e, em sequência ofensiva, voltou a ameaçar com Emersonn Bastos, mas João Vitor segurou firme.

O Ferrão respondeu na mesma intensidade. Em jogada rápida pela esquerda, a bola chegou a Natan, que apareceu livre nas costas da defesa do Sousa, mas parou nas mãos do goleiro. A última boa chance do jogo foi aos 31 minutos, com Bryam finalizando da entrada da área para mais uma intervenção segura do goleiro visitante.

Apesar do empate sem gols, o Ferroviário somou um ponto importante e segue firme na luta pela classificação. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (9), às 19 horas, contra o CSA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.