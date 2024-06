Ferroviário embarca para enfrentar o Remo pela Série C e faz treino na Curuzu

O elenco do Ferroviário embarcou na manhã desta sexta-feira (28) com destino a Belém (PA), onde o Tubarão da Barra enfrenta o Remo neste sábado (29), pela Série C do Brasileirão 2024. O jogo acontece às 19h30, no estádio Baenão.

Legenda: Ferroviário durante jogo da Série C Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

No período da tarde, às 15h, o técnico Paulinho Kobayashi comanda um treino de apronto no estádio Curuzu, em Belém (PA), encerrando a preparação para o confronto contra o Remo, válido pela 11ª rodada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Ferroviário ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação, com 11 pontos em dez jogos, e vem de empate com a Ferroviária. Já o Remo está na 12ª posição, com dez pontos em dez rodadas, e perdeu por 3 a 1 para o ABC na última rodada.